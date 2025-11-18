Палата представників США підтримала публікацію "файлів Епштейна"

Капітолій (Ілюстративне фото: Luke Johnson/EPA)

Палата представників Конгресу США, контрольована республіканцями, 18 листопада майже одноголосно проголосувала за те, щоб примусити Міністерство юстиції оприлюднити файли щодо покійного засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомило агентство Reuters.

Через два дні після різкої зміни позиції президента США Дональда Трампа резолюція була ухвалена більшістю у 427 голосів "за", вимагаючи розкриття всіх несекретних документів про Епштейна. Один член Палати представників висловився проти.

Тепер документ направлено на розгляд Сенату. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявив журналістам, що резолюція може бути ухвалена його палатою за одностайної згоди, можливо, пізніше у вівторок.

Перед голосуванням близько двох десятків жінок, які пережили насильство з боку Епштейна, приєдналися до трійці законодавців від обох партій біля Капітолія США, щоб вимагати оприлюднення документів.

Жінки тримали фотографії себе в молодості – того віку, коли, за їхніми словами, вони вперше зустріли Епштейна, нью-йоркського фінансиста, який був у дружніх стосунках із деякими найвпливовішими людьми країни.

Після голосування вони встали, щоб аплодувати законодавцям з публічної галереї Палати представників, деякі з них плакали та обіймалися.