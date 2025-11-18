Палата представителей США поддержала публикацию "файлов Эпштейна"

Капитолий (Иллюстративное фото: Luke Johnson/EPA)

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, 18 ноября почти единогласно проголосовала за то, чтобы заставить Министерство юстиции обнародовать файлы в отношении покойного осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Reuters.

Через два дня после резкого изменения позиции президента США Дональда Трампа резолюция была принята большинством в 427 голосов "за", требуя раскрытия всех несекретных документов об Эпштейне. Один член Палаты представителей высказался против.

Теперь документ направлен на рассмотрение Сената. Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил журналистам, что резолюция может быть принята его палатой при единодушном согласии, возможно, позже во вторник.

Перед голосованием около двух десятков женщин, переживших насилие со стороны Эпштейна, присоединились к троице законодателей от обеих партий возле Капитолия США, чтобы потребовать обнародования документов.

Женщины держали фотографии себя в молодости – того возраста, когда, по их словам, они впервые встретили Эпштейна, нью-йоркского финансиста, который был в дружеских отношениях с некоторыми самыми влиятельными людьми страны.

После голосования они встали, чтобы аплодировать законодателям из публичной галереи Палаты представителей, некоторые из них плакали и обнимались.