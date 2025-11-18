Під російським Омськом вибухнув газопровід, спалахнула масштабна пожежа – відео

Через вибух газопроводу виникла пожежа висотою 30–40 метрів. Вибух було чутно в сусідніх населених пунктах. До цього часу місцеві жителі відчувають хімічний запах

Пожежа в Омській області (скриншот з відео)

Вранці, 18 листопада, в передмісті російського Омська, у селищі Ростовка вибухнула газова труба. Губернатор регіону Віталій Хоценко зазначав, що населенню нічого не загрожує. Однак місцеві жителі розповідали про велику пожежу й хімічний запах в місті.

Хоценко розповів, що аварія сталась на підземній ділянці магістрального газопроводу-відведення. Частина промислових підприємств відключена від газу. На місці працюють відповідні спеціалісти, подачу газу планують відновити протягом доби.

Місцеві жителі розповідали, що вибух було чутно у сусідніх населених пунктах. Після вибуху спалахнула пожежа висотою 30–40 метрів. Від місця аварії до найближчого житлового будинку – не більше 300 метрів. В населеному пункті відчувається хімічний запах.

Попередньою причиною вибуху називають розгерметизацію труби та витік газу.