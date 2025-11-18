Под российским Омском взорвался газопровод, вспыхнул крупный пожар — видео
Пожар в Омской области (скриншот с видео)

Утром 18 ноября в пригороде российского Омска, в поселке Ростовка, произошел взрыв газопровода. Губернатор региона Виталий Хоценко заявил, что населению ничего не угрожает. Однако местные жители сообщали о крупном пожаре и химическом запахе в городе.

Хоценко сообщил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Часть промышленных предприятий отключена от газа. На месте работают соответствующие специалисты, подачу газа планируется восстановить в течение суток.

Местные жители рассказали, что взрыв был слышен в соседних населенных пунктах. После взрыва вспыхнул пожар высотой 30–40 метров. От места происшествия до ближайшего жилого дома — не более 300 метров. В населенном пункте ощущается химический запах.

Предварительной причиной взрыва называется разгерметизация трубы и утечка газа.

взрыв газаавария на газопроводеомськая область