Под российским Омском взорвался газопровод, вспыхнул крупный пожар — видео
Утром 18 ноября в пригороде российского Омска, в поселке Ростовка, произошел взрыв газопровода. Губернатор региона Виталий Хоценко заявил, что населению ничего не угрожает. Однако местные жители сообщали о крупном пожаре и химическом запахе в городе.
Хоценко сообщил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Часть промышленных предприятий отключена от газа. На месте работают соответствующие специалисты, подачу газа планируется восстановить в течение суток.
Местные жители рассказали, что взрыв был слышен в соседних населенных пунктах. После взрыва вспыхнул пожар высотой 30–40 метров. От места происшествия до ближайшего жилого дома — не более 300 метров. В населенном пункте ощущается химический запах.
Предварительной причиной взрыва называется разгерметизация трубы и утечка газа.
