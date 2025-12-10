Пограбування Лувру. Викрадачі коштовностей втекли за 30 секунд до прибуття поліції

Правоохоронців спочатку спрямували не в те місце Лувру після того, як пролунала сигналізація, йдеться у розслідуванні

Лувр (Фото: Yoan Valat/EPA)

У межах розслідування з’ясувалося, що обвинувачені у пограбуванні Лувру у жовтні втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Розслідування, ініційоване Міністерством культури Франції після цього скандального пограбування, виявило, що працювала лише одна з двох камер відеоспостереження поряд із місцем проникнення в будівлю музею.

Співробітникам диспетчерської служби безпеки не вистачало екранів для відстеження зображень у режимі реального часу, а через відсутність координації поліція спочатку була спрямована не на те місце після спрацювання сигналізації, йдеться у звіті, подробиці якого були оприлюднені на засіданні комісії з культури французького Сенату.

"Це наголошує на загальній нездатності музею, а також його наглядових органів, розв'язати проблеми безпеки", – заявив голова комісії Лоран Лафон на початку слухань у середу.

У матеріалі йдеться, що одним із найдивовижніших одкровень стало те, що злодії мали всього 30 секунд до прибуття поліції та приватних охоронців.

"З урахуванням цих 30 секунд, охоронці Securitas або поліціянти в машині могли б запобігти втечі злодіїв", – заявив голова слідчої групи Ноель Корбен сенаторам.

Він сказав, що такі заходи, як сучасна система відеоспостереження, міцніше скло або краща внутрішня координація, могли б запобігти втраті коштовностей, вартість яких оцінюється в 88 млн євро і які досі не знайдені.

Під час кількох досліджень, проведених за останнє десятиліття, було виявлено серйозні вразливості у системі безпеки. Це підтвердив аудит 2019 року, виконаний експертами ювелірної компанії Van Cleef & Arpels. Під час перевірки було підкреслено, що балкон з боку річки, який став ціллю злодіїв, був слабким місцем і до нього легко можна дістатися за допомогою висувних сходів – саме це і сталося під час пограбування.

Корбін підтвердив, що директорка Лувру Лоранс де Кар не знала про аудит, який замовив її попередник Жан-Люк Мартінес.

"Рекомендації не було взято до уваги, адже вони дозволили б нам уникнути цього пограбування", – сказав Корбін, додавши, що між двома призначеними урядом адміністраторами була відсутня координація.

Поліція вважає, що заарештувала всіх чотирьох чоловіків, які втекли на мотоциклах, здійснивши пограбування в Галереї Аполлона загалом приблизно за 10 хвилин, згідно з розслідуванням.