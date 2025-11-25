Французька поліція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру

Під варту відправлено чотирьох осіб у справі про пограбування Лувру 19 жовтня

Лувр (Фото: Yoan Valat / EPA)

Паризький підрозділ боротьби з бандами у вівторок вранці заарештував чоловіка, підозрюваного в участі у злочинному угрупуванні, яке 19 жовтня викрало коштовності з Лувру. Про це повідомила газета Le Parisien.

Після місяця непомітного переслідування та спостереження було затримано останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру.

За даними медіа, четвертого чоловіка було заарештовано вранці 25 листопада в Парижі слідчими з підрозділу боротьби з бандами (BRB) Управління судової поліції префектури Парижа на підставі ордера, виданого слідчими суддями.

Його було взято під варту в штаб-квартирі поліції Парижа, зокрема, за "організоване пограбування" та "злочинну змову". Ця особа вже відома поліції та, як вважається, пов’язана з трьома іншими чоловіками, яким вже висунуто звинувачення і яких було затримано у зв’язку з цією справою.

Наразі слідчі все ще шукають викрадені ювелірні вироби, і розслідування встановлює замовників цього пограбування.