Французька поліція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру
Паризький підрозділ боротьби з бандами у вівторок вранці заарештував чоловіка, підозрюваного в участі у злочинному угрупуванні, яке 19 жовтня викрало коштовності з Лувру. Про це повідомила газета Le Parisien.
Після місяця непомітного переслідування та спостереження було затримано останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру.
За даними медіа, четвертого чоловіка було заарештовано вранці 25 листопада в Парижі слідчими з підрозділу боротьби з бандами (BRB) Управління судової поліції префектури Парижа на підставі ордера, виданого слідчими суддями.
Його було взято під варту в штаб-квартирі поліції Парижа, зокрема, за "організоване пограбування" та "злочинну змову". Ця особа вже відома поліції та, як вважається, пов’язана з трьома іншими чоловіками, яким вже висунуто звинувачення і яких було затримано у зв’язку з цією справою.
Наразі слідчі все ще шукають викрадені ювелірні вироби, і розслідування встановлює замовників цього пограбування.
- 19 жовтня четверо людей під виглядом працівників музею проникли в Лувр. Розкривши вітрини в Галереї Аполлона, вони викрали загалом дев'ять ювелірних прикрас, одну з яких – корону імператриці Євгенії (дружини Наполеона III), інкрустовану 1354 діамантами, – загубили під час втечі.
- Збитки від пограбування Лувру оцінюють у 88 млн євро, однак Франція не отримає виплат за викрадені коштовності, бо вони не були застраховані.
- Після крадіжки частину колекції дорогоцінностей перевезли з Лувру до підземного сховища Банку Франції.
