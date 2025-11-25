Французская полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра

Под стражу отправлены четыре человека по делу об ограблении Лувра 19 октября

Лувр (Фото: Yoan Valat / EPA)

Парижское подразделение по борьбе с бандами во вторник утром арестовало мужчину, подозреваемого в участии в преступной группировке, которая 19 октября похитила драгоценности из Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien.

После месяца незаметного преследования и наблюдения был задержан последний подозреваемый в ограблении Лувра.

По данным медиа, четвертый мужчина был арестован утром 25 ноября в Париже следователями из подразделения по борьбе с бандами (BRB) Управления судебной полиции префектуры Парижа на основании ордера, выданного следственными судьями.

Он был взят под стражу в штаб-квартире полиции Парижа, в частности, за "организованное ограбление" и "преступный сговор". Этот человек уже известен полиции и, как считается, связан с тремя другими мужчинами, которым уже предъявлены обвинения и которые были задержаны в связи с этим делом.

Следователи все еще ищут похищенные ювелирные изделия, и расследование продолжает устанавливать заказчиков этого ограбления.