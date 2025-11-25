Французская полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра
Парижское подразделение по борьбе с бандами во вторник утром арестовало мужчину, подозреваемого в участии в преступной группировке, которая 19 октября похитила драгоценности из Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien.

После месяца незаметного преследования и наблюдения был задержан последний подозреваемый в ограблении Лувра.

По данным медиа, четвертый мужчина был арестован утром 25 ноября в Париже следователями из подразделения по борьбе с бандами (BRB) Управления судебной полиции префектуры Парижа на основании ордера, выданного следственными судьями.

Он был взят под стражу в штаб-квартире полиции Парижа, в частности, за "организованное ограбление" и "преступный сговор". Этот человек уже известен полиции и, как считается, связан с тремя другими мужчинами, которым уже предъявлены обвинения и которые были задержаны в связи с этим делом.

Следователи все еще ищут похищенные ювелирные изделия, и расследование продолжает устанавливать заказчиков этого ограбления.

  • 19 октября четыре человека под видом работников музея проникли в Лувр. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых – корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, – потеряли во время побега.
  • Убытки от ограбления Лувра оценивают в 88 млн евро, однако Франция не получит выплат за похищенные драгоценности, т.к. они не были застрахованы.
  • После кражи часть коллекции драгоценностей перевезли из Лувра в подземного хранилища Банка Франции.
