Після великого пограбування Лувр спіткав витік водопроводу

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Наприкінці листопада у паризькому Луврі, одному з найбільших і найвідоміших музеїв світу, стався витік із водопровідної труби, що пошкодив сотні робіт у бібліотеці, присвяченій єгипетським старожитностям. Про інцидент, що стався майже через місяць після того, як заклад зазнав пограбування, повідомила агенція Bloomberg.

Заступник генерального директора музею Френсіс Стейнбок заявив, що серед пошкоджених праць були періодичні видання та археологічні журнали кінця 19 – початку 20 століття, якими користуються єгиптологи та студенти.

Затоплення сталося 26 листопада після того, як у гідравлічній системі, яка живить опалення та вентиляцію бібліотеки в одному з крил Лувру, помилково відкрили клапан.

Стейнбок зазначив, що система є застарілою й була вимкнена впродовж декількох місяців. Її планували замінити з вересня 2026-го.

Посадовець додав, що роботи висушують і їх повернуть на місце.

Також розпочато внутрішнє розслідування інциденту.

Раніше, 19 жовтня, у музеї сталося викрадення коштовностей на десятки мільйонів євро. Прокурорка Парижу Лора Бекко зазначала, що злочин здійснили дрібні злодії, а не професіонали зі світу організованої злочинності. У кінці листопада правоохоронці заявили про затримання останнього підозрюваного.