После большого ограбления Лувр постигла утечка водопровода

В парижском музее пострадали работы по древнему Египту из-за ошибки с устаревшей гидравлической системой

Лувр (Фото: YOAN VALAT / EPA)

В конце ноября в парижском Лувре, одном из крупнейших и известнейших музеев мира, произошла утечка из водопроводной трубы, повредившая сотни работ в библиотеке, посвященной египетским древностям. Об инциденте, произошедшем почти через месяц после того, как заведение подверглось ограблению, сообщило агентство Bloomberg.

Заместитель генерального директора музея Фрэнсис Стейнбок заявил, что среди поврежденных работ были периодические издания и археологические журналы конца 19 – начала 20 века, которыми пользуются египтологи и студенты.

Затопление произошло 26 ноября после того, как в гидравлической системе, которая питает отопление и вентиляцию библиотеки в одном из крыльев Лувра, ошибочно открыли клапан.

Стейнбок отметил, что система является устаревшей и была выключена в течение нескольких месяцев. Ее планировали заменить с сентября 2026-го.

Чиновник добавил, что работы высушивают и их вернут на место.

Также начато внутреннее расследование инцидента.

Ранее, 19 октября, в музее произошло похищение драгоценностей на десятки миллионов евро. Прокурор Парижа Лора Бекко отмечала, что преступление совершили мелкие воры, а не профессионалы из мира организованной преступности. В конце ноября правоохранители заявили о задержании последнего подозреваемого.