Ограбление Лувра. Похитители драгоценностей сбежали за 30 секунд до прибытия полиции

Правоохранителей сначала направили не в то место Лувра после того, как прозвучала сигнализация, говорится в расследовании

Лувр (Фото: Yoan Valat/EPA)

В рамках расследования выяснилось, что обвиняемые в ограблении Лувра в октябре сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Расследование, инициированное Министерством культуры Франции после этого скандального ограбления, выявило, что работала только одна из двух камер видеонаблюдения рядом с местом проникновения в здание музея.

Сотрудникам диспетчерской службы безопасности не хватало экранов для отслеживания изображений в режиме реального времени, а из-за отсутствия координации полиция сначала была направлена не на то место после срабатывания сигнализации, говорится в отчете, подробности которого были обнародованы на заседании комиссии по культуре французского Сената.

"Это подчеркивает общую неспособность музея, а также его надзорных органов, решить проблемы безопасности", – заявил председатель комиссии Лоран Лафон в начале слушаний в среду.

В материале говорится, что одним из самых удивительных откровений стало то, что у воров было всего 30 секунд до прибытия полиции и частных охранников.

"С учетом этих 30 секунд, охранники Securitas или полицейские в машине могли бы предотвратить побег воров", – заявил глава следственной группы Ноэль Корбен сенаторам.

Он сказал, что такие меры, как современная система видеонаблюдения, более прочное стекло или лучшая внутренняя координация, могли бы предотвратить потерю драгоценностей, стоимость которых оценивается в 88 млн евро и которые до сих пор не найдены.

В ходе нескольких исследований, проведенных за последнее десятилетие, были выявлены серьезные уязвимости в системе безопасности. Это подтвердил аудит 2019 года, выполненный экспертами ювелирной компании Van Cleef & Arpels. В ходе проверки было подчеркнуто, что балкон со стороны реки, который стал целью воров, был слабым местом и к нему легко можно добраться с помощью выдвижной лестницы – именно это и произошло во время ограбления.

Корбин подтвердил, что директор Лувра Лоранс де Кар не знала об аудите, который заказал ее предшественник Жан-Люк Мартинес.

"Рекомендации не были приняты во внимание, ведь они позволили бы нам избежать этого ограбления", – сказал Корбин, добавив, что между двумя назначенными правительством администраторами отсутствовала координация.

Полиция считает, что арестовала всех четырех мужчин, которые скрылись на мотоциклах, совершив ограбление в Галерее Аполлона в общей сложности примерно за 10 минут, согласно расследованию.