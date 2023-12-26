Поліція Чехії відстежує послідовників університетського стрільця, просить підтримки медіа

Спецслужби Чехії відстежують та розслідують заяви про підтримку дій "університетського стрільця" як суспільно-небезпечні загрози

Фото - AKTU.cz

Поліція Праги відстежує та розслідує заяви про підтримку дій "університетського стрільця" як суспільно-небезпечні загрози. Про це йдеться у повідомленні поліції у X (Twitter).

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"Тільки за вчорашній день (25 грудня. – Ред.) празькі слідчі у кримінальних справах розкрили ще сім справ про небезпечні погрози (зазвичай – "тепер моя черга" тощо) або про схвалення нападу на філософський факультет Карлового університету. Переважну більшість цих "героїв" уже встановлено", – повідомила поліція.

Правоохоронці також подякували медіа, які "не брали участі у створенні культу масового вбивці", і закликали решту ЗМІ відповідальніше підходити до висвітлення цієї теми.

Поліція Чехії припускає, що 24-річний чоловік, який вчинив стрілянину в Карловому університеті в Празі, може бути причетний до подвійного вбивства батька з дитиною минулого тижня.

21 грудня 2023 року в будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – тяжко.

МВС Чехії повідомило, що в результаті стрілянини в Карловому університеті загинула голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв Лєнка Главкова.

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