Полиция Чехии отслеживает последователей университетского стрелка, просит поддержки медиа

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Полиция Праги отслеживает и расследует заявления о поддержке действий "университетского стрелка" как общественно-опасные угрозы. Об этом говорится в сообщении полиции в X (Twitter).

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"Только за вчерашний день (25 декабря. – Ред) пражские следователи по уголовным делам раскрыли еще семь дел об опасных угрозах (обычно – "теперь моя очередь" и тому подобных заявлениях) или об одобрении нападения на философский факультет Карлова университета. Подавляющее большинство этих "героев" уже установлены", – сообщила полиция.

Правоохранители также поблагодарили медиа, которые "не участвовали в создании культа массового убийцы", и призвали остальные СМИ ответственнее подходить к освещению этой темы.

Полиция Чехии предполагает, что 24-летний мужчина, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге, может также быть причастен к двойному убийству отца с ребенком на прошлой неделе.

21 декабря 2023 года в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба. 24-летний студент убил 14 человек, около 25 ранены, из них 10 – тяжело.

МВД Чехии сообщило, что в результате стрельбы в Карловом университете погибла глава Института музыковедения при факультете искусств Ленка Главкова.

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