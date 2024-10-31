Польща планує придбати понад 100 HIMARS. В перспективі – майже 500 систем

Перед початком перемовин Польщі потрібно буде завершити переговори, пов’язані з подібною високоточною ракетною системою, замовленою в Південній Кореї

HIMARS (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Польща готується розпочати переговори про замовлення понад 100 одиниць американської реактивної системи залпового вогню HIMARS за рамковою угодою з виробником зброї Lockheed Martin Corporation. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на голову польського Агентства з озброєнь генерала Артура Куптеля.

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"Найближчим часом ми почнемо переговори щодо першого виконавчого контракту для HOMAR-A", – заявив Куптель, маючи на увазі польську специфікацію системи M142 HIMARS.

Генерал пояснив, що Польща має угоду на 486 одиниць, а перший виконавчий договір буде на понад 100 систем.

У матеріалі йдеться, що посадовці попереднього уряду неодноразово звинувачували коаліцію, яка прийшла до влади в грудні 2023 року, в уповільненні закупівлі зброї Польщею та приховуванні намірів скоротити або скасувати замовлення за попередніми рамковими угодами після вторгнення Росії в Україну.

Уряд Польщі заявив, що витратить на оборону 4,1% валового внутрішнього продукту у 2024 році, що є найвищим показником серед членів НАТО, з обіцянкою збільшити цей показник до 4,7% наступного року.

Куптель додав, що перед початком переговорів про купівлю HIMARS агентству потрібно буде завершити переговори, пов’язані з подібною високоточною ракетною системою, замовленою в Південній Кореї.

Він відмовився прокоментувати, чи запрацюють підрозділи HIMARS у Польщі у 2025 році, а також чи можуть заяви США про пріоритетність деяких постачань в Україну спричинити затримку постачання.

Відповідаючи на запитання про перспективи виробництва ракет для пускових установок HIMARS у Польщі, Куптель сказав: "Наш намір полягає в тому, щоб виготовляти всі бойові засоби, від найменших, крихітних 5,56 (куля) до найбільших артилерійських або ракетних систем у Польщі, але свої можливості треба порівнювати зі своїми намірами".

Паралельно з угодою щодо HIMARS Польща у квітні підписала договір про замовлення понад 70 південнокорейських ракетних пускових установок K239 Chunmoo за польською специфікацією HOMAR-K, постачання яких заплановано на 2026 рік. Польська приватна оборонна фірма WB і південнокорейська Hanwha Aerospace планують виробляти боєприпаси для них у Польщі.

Агентство з озброєнь вже підписало близько 100 військових контрактів у 2024 році, а до кінця року очікується ще кілька десятків, резюмував Куптель.

15 серпня Business Insider писав, що приватна польська компанія планує побудувати завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів потужністю 180 000 штук на рік.

28 серпня стало відомо, що оборонний бюджет Польщі буде збільшено до 4,7% ВВП у 2025 році.