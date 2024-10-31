Польша планирует приобрести более 100 HIMARS. В перспективе – почти 500 систем

HIMARS (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Польша готовится начать переговоры о заказе более 100 единиц американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рамочному соглашению с производителем оружия Lockheed Martin Corporation. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу польского Агентства по вооружениям генерала Артура Куптеля.

"В ближайшее время мы начнем переговоры по первому исполнительному контракту для HOMAR-A", – заявил Куптель, имея в виду польскую спецификацию системы M142 HIMARS.

Генерал объяснил, что Польша имеет соглашение на 486 единиц, а первый исполнительный договор будет более чем на 100 систем.

В материале говорится, что чиновники предыдущего правительства неоднократно обвиняли пришедшую к власти в декабре 2023 года коалицию в замедлении закупки оружия Польшей и сокрытии намерений сократить или отменить заказы по предварительным рамочным соглашениям после вторжения России в Украину.

Правительство Польши заявило, что потратит на оборону 4,1% валового внутреннего продукта в 2024 году, что является самым высоким показателем среди членов НАТО, с обещанием увеличить этот показатель до 4,7% в следующем году.

Куптель добавил, что перед началом переговоров о покупке HIMARS агентству предстоит завершить переговоры, связанные с подобной высокоточной ракетной системой, заказанной в Южной Корее.

Он отказался прокомментировать, заработают ли подразделения HIMARS в Польше в 2025 году, а также могут ли заявления США о приоритетности некоторых поставок в Украину повлечь задержку поставок.

Отвечая на вопрос о перспективах производства ракет для пусковых установок HIMARS в Польше, Куптель сказал: "Наше намерение состоит в том, чтобы производить все боевые средства, от наименьших, крошечных 5,56 (пуля) до крупнейших артиллерийских или ракетных систем в Польше, но свои возможности нужно сравнивать со своими намерениями".

Параллельно с соглашением по HIMARS Польша в апреле подписала договор о заказе более 70 южнокорейских ракетных пусковых установок K239 Chunmoo по польской спецификации HOMAR-K, поставки которых запланированы на 2026 год. Польская частная оборонная компания WB и южнокорейская Hanwha Aerospace планируют производить боеприпасы для них в Польше.

Агентство по вооружениям уже подписало около 100 военных контрактов в 2024 году, а к концу года ожидается еще несколько десятков, резюмировал Куптель.

15 августа Business Insider писал, что частная польская компания планирует построить завод по производству 155 мм артиллерийских снарядов мощностью 180 000 штук в год.

28 августа стало известно, что оборонный бюджет Польши будет увеличен до 4,7% ВВП в 2025 году.