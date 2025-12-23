Польща встановлює перші елементи антидронної системи на кордоні з Білоруссю – фото
Марцін Кервінський (Фото: Кервінський / Х)

На польсько-білоруському кордоні, поблизу населеного пункту Кринки у Підляському воєводстві Польща почала встановлювати перші елементи системи боротьби з безпілотниками. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Марцін Кервінський під час пресконференції з прем'єр-міністром Дональдом Туском, повідомив RMF24.

На спостережній вежі висотою понад 70 м уже змонтували радар — перший компонент системи PCL. Загалом такі системи планується розмістити на чотирьох додаткових вже збудованих вежах.

Нове обладнання дозволить виявляти та контролювати об'єкти, що наближаються зі сходу, а в майбутньому і нейтралізувати їх. Дані передаватимуться до центру моніторингу в Білостоці та на прикордонні застави. Система розроблена та виготовлена польськими компаніями, а її запуск заплановано на січень.

Кервінський в мережі Х повідомив, що польські кордони безпечні та добре охороняються. За його словами, ефективність захисту кордону на цій ділянці сягає 98%.

Кервінський і Туск (Фото: Кервінський / Х)
Польща встановлює перші елементи антидронної системи на кордоні з Білоруссю – фото
Кервінський_на_кордоні_з_Білоруссю (Фото: Кервінський / Х)
  • Польща неодноразово фіксувала порушення повітряного простору дронами. Так, у ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу летіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору.
  • 19 грудня президент Володимир Зеленський запропонував Польщі технології захисту від дронів. Йдеться про допомогу у захисті від усіх видів безпілотників, якими може атакувати Росія.
