Зеленський запропонував Польщі технології захисту від дронів: Ми знаємо, як відбиватися від кожного

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Україна наразі володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей сильними можливостями виробництва зброї і пропонує цей досвід Польщі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Каролем Навроцьким.

За словами президента, йдеться про допомогу у захисті від усіх видів безпілотників, якими може атакувати Росія. Він наголосив, що Україна хоче бути солідарною в посиленні обох держав, регіону та Європи загалом.

"Я пропоную Польщі увесь цей досвід. Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів – ми знаємо, як відбиватися від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія", – сказав Зеленський.

Україна, за його словами, надалі готова підтримувати безпековий діалог із Польщею, зважаючи на загрози з території Білорусі. Окрім захисту від дронів, Київ може запропонувати співпрацю в питаннях безпеки на морі.

"Я запрошую президента Навроцького відвідати Україну – ми продемонструємо наші виробничі та безпекові можливості, якими можемо посилити співпрацю", – резюмував Зеленський.