Зеленський запропонував Польщі технології захисту від дронів: Ми знаємо, як відбиватися від кожного
Україна наразі володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей сильними можливостями виробництва зброї і пропонує цей досвід Польщі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Каролем Навроцьким.
За словами президента, йдеться про допомогу у захисті від усіх видів безпілотників, якими може атакувати Росія. Він наголосив, що Україна хоче бути солідарною в посиленні обох держав, регіону та Європи загалом.
"Я пропоную Польщі увесь цей досвід. Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів – ми знаємо, як відбиватися від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія", – сказав Зеленський.
Україна, за його словами, надалі готова підтримувати безпековий діалог із Польщею, зважаючи на загрози з території Білорусі. Окрім захисту від дронів, Київ може запропонувати співпрацю в питаннях безпеки на морі.
"Я запрошую президента Навроцького відвідати Україну – ми продемонструємо наші виробничі та безпекові можливості, якими можемо посилити співпрацю", – резюмував Зеленський.
- 10 грудня Збройні сили Польщі повідомили, що тривають переговори з Україною про передання їй МіГ-29. В обмін країна хоче отримати технології від Києва.
- 19 грудня Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким у Варшаві.
Коментарі (0)