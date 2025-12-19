Зеленский предложил Польше технологии защиты от дронов: Мы знаем, как отбиваться от каждого

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Украина сейчас обладает самыми передовыми технологиями защиты жизни людей сильными возможностями производства оружия и предлагает этот опыт Польше. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Каролем Навроцким.

По словам президента, речь идет о помощи в защите от всех видов беспилотников, которыми может атаковать Россия. Он подчеркнул, что Украина хочет быть солидарной в усилении обоих государств, региона и Европы в целом.

"Я предлагаю Польше весь этот опыт. Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов – мы знаем, как отбиваться от каждого из всех существующих типов дронов, которые имеет Россия", – сказал Зеленский.

Украина, по его словам, в дальнейшем готова поддерживать диалог по безопасности с Польшей, учитывая угрозы с территории Беларуси. Кроме защиты от дронов, Киев может предложить сотрудничество в вопросах безопасности на море.

"Я приглашаю президента Навроцкого посетить Украину – мы продемонстрируем наши производственные и безопасностные возможности, которыми можем усилить сотрудничество", – резюмировал Зеленский.