Польша устанавливает первые элементы антидронной системы на границе с Беларусью – фото
На польско-белорусской границе, вблизи населенного пункта Крынки в Подляском воеводстве Польша начала устанавливать первые элементы системы борьбы с беспилотниками. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марцин Кервинский во время пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, сообщил RMF24.
На наблюдательной башне высотой более 70 м уже смонтировали радар – первый компонент системы PCL. В целом такие системы планируется разместить на четырех дополнительных уже построенных башнях.
Новое оборудование позволит выявлять и контролировать объекты, приближающиеся с востока, а в будущем и нейтрализовать их. Данные будут передаваться в центр мониторинга в Белостоке и на пограничные заставы. Система разработана и изготовлена польскими компаниями, а ее запуск запланирован на январь.
Кервинский в сети Х сообщилчто польские границы безопасны и хорошо охраняются. По его словам, эффективность защиты границы на этом участке достигает 98%.
- Польша неоднократно фиксировала нарушения воздушного пространства дронами. Так, в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу летели "Шахеды". Премьер страны Туск заявивший о 19 нарушениях воздушного пространства.
- 19 декабря президент Владимир Зеленский предложил Польши технологии защиты от дронов. Речь идет о помощи в защите от всех видов беспилотников, которыми может атаковать Россия.
