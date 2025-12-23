Польша устанавливает первые элементы антидронной системы на границе с Беларусью – фото

Марцин Кервинский (Фото: Кервинский / Х)

На польско-белорусской границе, вблизи населенного пункта Крынки в Подляском воеводстве Польша начала устанавливать первые элементы системы борьбы с беспилотниками. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марцин Кервинский во время пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, сообщил RMF24.

На наблюдательной башне высотой более 70 м уже смонтировали радар – первый компонент системы PCL. В целом такие системы планируется разместить на четырех дополнительных уже построенных башнях.

Новое оборудование позволит выявлять и контролировать объекты, приближающиеся с востока, а в будущем и нейтрализовать их. Данные будут передаваться в центр мониторинга в Белостоке и на пограничные заставы. Система разработана и изготовлена польскими компаниями, а ее запуск запланирован на январь.

Кервинский в сети Х сообщилчто польские границы безопасны и хорошо охраняются. По его словам, эффективность защиты границы на этом участке достигает 98%.

Кервинский и Туск (Фото: Кервинский / Х)

Кервинский_на_границе_с_Беларусью (Фото: Кервинский / Х)