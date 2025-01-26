Понад 400 000 будинків у Британії та Ірландії знеструмлені після шторму "Еовін"

Наслідки шторму (Фото: Marie Therese Hurson/EPA)

Понад 400 000 об’єктів у Великій Британії та Ірландії залишаються знеструмленими після шторму "Еовін", а ремонтні роботи ускладнюються сильним вітром і дощем. Про це повідомила газета The Guardian.

У Північній Ірландії близько 101 000 домогосподарств і підприємств були знеструмлені в неділю, тоді як у Шотландії ця цифра становить 20 000.

Постачальник електроенергії Ірландії заявив, що близько 300 000 об'єктів не мають електроенергії і що може знадобитися часу до п'ятниці, щоб відновити її для всіх.

У розпал шторму понад 1 млн людей залишилися без світла, пише газета.

У п’ятницю, коли влада намагалася ліквідувати наслідки після шторму "Еовін", метеослужба оприлюднила нові попередження про вітер і дощ у всій Британії до вівторка внаслідок шторму "Гермінія", який накрив Іспанію.

"Еовін" був одним із найсильніших штормів за довгий час із рекордною швидкістю вітру, який спричинив відключення електроенергії та значні пошкодження інфраструктури.

Метеорологи фіксували рекордні пориви вітру — близько 183 км/год у Мейс-Хед, графство Голвей (Ірландія), та близько 160 км/год у Друмалбіні в Південному Ланаркширі (Шотландія).

За попередніми даними, унаслідок шторму загинули двоє чоловіків – 19 та 20 років. Вони отримали смертельні травми через падіння дерев на їхні автівки. 19-річний чоловік загинув 24 січня у Східному Ейрширі (Шотландія). 20-річний чоловік загинув у Ірландії в графстві Донегал.