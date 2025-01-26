Более 400 000 домов в Британии и Ирландии обесточены после шторма "Эовин"

Последствия шторма (Фото: Marie Therese Hurson/EPA)

Более 400 000 объектов в Великобритании и Ирландии остаются обесточенными после шторма "Эовин", а ремонтные работы усложняются сильным ветром и дождем. Об этом сообщила газета The Guardian.

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В Северной Ирландии около 101 000 домохозяйств и предприятий были обесточены в воскресенье, в то время как в Шотландии эта цифра составляет 20 000.

Поставщик электроэнергии в Ирландии заявил, что в около 300 000 объектов нет электроэнергии и что может потребоваться времени до пятницы, чтобы восстановить ее для всех.

В разгар шторма более 1 млн человек остались без света, пишет газета.

В пятницу, когда власти пытались ликвидировать последствия после шторма "Эовин", метеослужба обнародовала новые предупреждения о ветре и дожде по всей Британии до вторника в результате накрывшего Испанию шторма "Герминия".

"Эовин" был одним из сильнейших штормов за долгое время с рекордной скоростью ветра, который вызвал отключение электроэнергии и значительные повреждения инфраструктуры.

Метеорологи фиксировали рекордные порывы ветра — около 183 км/ч в Мейс-Хед, графство Голвэй (Ирландия) и около 160 км/ч в Друмалбине в Южном Ланаркшире (Шотландия).

По предварительным данным, в результате шторма погибли двое мужчин – 19 и 20 лет. Они получили смертельные травмы из-за падения деревьев на их машины. 19-летний мужчина погиб 24 января в Восточном Эйршире (Шотландия). 20-летний мужчина погиб в Ирландии в графстве Донегал.