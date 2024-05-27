Посла Франції на Шри-Ланці знайшли мертвим

Жан-Франсуа Пакте (Фото: Instagram)

53-річного посла Франції на Шри-Ланці та Мальдівах Жана-Франсуа Пакте знайшли мертвим у своїй резиденції. Попередньо, смерть настала внаслідок "раптової хвороби", передає видання Lanka Sara.

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Місцева поліція встановила, що дипломат не прокинувся вранці 26 травня. За словами співрозмовників журналістів у правоохоронних органах, оскільки це була неділя, "співробітники посольства почекали деякий час, але Пакте так і не з'явився".

Згодом колеги Пакте повідомили про це поліціянтам і ті увійшли до його резиденції.

За словами правоохоронців, його знайшли мертвим у другій половині дня, після огляду кімнат. Попередньо, смерть настала внаслідок "раптової хвороби".

У дипмісії підтвердили смерть Пакте.

"Міністерство закордонних справ з глибоким сумом дізналося про раптову смерть його Високоповажності Жана-Франсуа Пакте, Посла Франції в Шри-Ланці та на Мальдівах. У цей скорботний час міністерство перебуває у тісній координації з посольством Франції в Шри-Ланці", – йдеться у повідомленні.

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