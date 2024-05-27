Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

Жан-Франсуа Пакте (Фото: Instagram)

53-летний посол Франции на Шри-Ланке и Мальдивах Жан-Франсуа Пакте был найден мертвым в своей резиденции. Предварительно, смерть наступила в результате "внезапной болезни", передает издание Lanka Sara.

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Местная полиция установила, что дипломат не проснулся утром 26 мая. По словам собеседников журналистов в правоохранительных органах, поскольку это было воскресенье, "сотрудники посольства подождали некоторое время, но Пакте так и не появился".

Впоследствии коллеги Пакте сообщили об этом полицейским и те вошли в его резиденцию.

По словам правоохранителей, его нашли мертвым во второй половине дня после осмотра комнат. Предварительно, смерть наступила в результате "внезапной болезни".

В дипмиссии подтвердили смерть Пакте.

"Министерство иностранных дел с глубокой грустью узнало о внезапной смерти его Превосходительства Жана-Франсуа Пакте, Посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах. В это скорбное время министерство находится в тесной координации с посольством Франции в Шри-Ланке", – говорится в сообщении.

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