Правозахисники заявили про арешт Грети Тунберг на пропалестинському мітингу в Лондоні

Шведську активістку затримали за демонстрацію плаката на підтримку Palestine Action

Грета Тунберг (Фото: Yannis Kolesidis / EPA)

Британська поліція заарештувала шведську активістку Грету Тунберг у Лондоні у вівторок під час пропалестинського протесту. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на правозахисну групу Defend Our Juries.

Тунберг була заарештована відповідно до Закону про тероризм за те, що тримала плакат із написом про підтримку ув'язнених, пов'язаних з організацією Palestine Action, яку британський уряд оголосив терористичним угрупуванням, заявила Defend Our Juries.

Представник мерії Лондона повідомив, що двоє людей були заарештовані за те, що облили будівлю червоною фарбою.

"Трохи пізніше на місце події прибула 22-річна жінка", – йдеться в заяві представника поліції.

"Вона була заарештована за демонстрацію предмета (у цьому випадку плаката) на підтримку забороненої організації (Palestine Action), порушуючи статтю 13 Закону про тероризм 2000 року", – додали правоохоронці.

Організація Defend Our Juries повідомила, що будівля стала мішенню не випадково, оскільки вона використовувалася страховою компанією, яка, за їхніми словами, надавала послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems.

ДОВІДКА Defend Our Juries – це правозахисна група у Великій Британії, яка виступає на захист свободи зібрань та права на протест, особливо в контексті підтримки палестинської організації Palestine Action, яку британський уряд заборонив, вважаючи її терористичною.

20 червня 2025 року двоє активістів з групи Palestine Action увірвалися на авіабазу в Оксфордширі. Вони облили червоною фарбою два літаки, що використовуються для заправляння та транспортування, а також додатково пошкодили їх ломами.

27 червня британська антитерористична поліція заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з пропалестинським протестом, під час якого на авіабазі було пошкоджено військові літаки.