Правозащитники заявили об аресте Греты Тунберг на пропалестинском митинге в Лондоне

Грета Тунберг (Фото: Yannis Kolesidis / EPA)

Британская полиция арестовала шведскую активистку Грету Тунберг в Лондоне во вторник во время пропалестинского протеста. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правозащитную группу Defend Our Juries.

Тунберг была арестована в соответствии с Законом о терроризме за то, что держала плакат с надписью о поддержке заключенных, связанных с организацией Palestine Action, которую британское правительство объявило террористической группировкой, заявила Defend Our Juries.

Представитель мэрии Лондона сообщил, что два человека были арестованы за то, что облили здание красной краской.

"Чуть позже на место происшествия прибыла 22-летняя женщина", – говорится в заявлении представителя полиции.

"Она была арестована за демонстрацию предмета (в данном случае плаката) в поддержку запрещенной организации (Palestine Action), нарушая статью 13 Закона о терроризме 2000 года", – добавили правоохранители.

Организация Defend Our Juries сообщила, что здание стало мишенью не случайно, поскольку оно использовалось страховой компанией, которая, по их словам, предоставляла услуги британскому подразделению израильской оборонной компании Elbit Systems.

СПРАВКА Defend Our Juries – это правозащитная группа в Великобритании, которая выступает в защиту свободы собраний и права на протест, особенно в контексте поддержки палестинской организации Palestine Action. Ее британское правительство запретило, считая террористической.

20 июня 2025 года двое активистов из группы Palestine Action ворвались на авиабазу в Оксфордшире. Они облили красной краской два самолета, используемые для заправки и транспортировки, а также дополнительно повредили их ломами.

27 июня британская антитеррористическая полиция арестовала четырех человек в связи с пропалестинским протестом, во время которого на авиабазе были повреждены военные самолеты.