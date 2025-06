Пропалестинские активисты ворвались на авиабазу в Британии и облили краской самолеты

Пропалестинские активисты ворвались на территорию базы Военно-воздушных сил Великобритании и облили два военных самолета красной краской, что стало серьезным нарушением безопасности. Об этом сообщил телеканал BBC.

Инцидент произошел на базе Брайз-Нортон в Оксфордшире. Премьер-министр Британии Кир Стармер осудил эти действия, назвав их "актом вандализма".

"Акт вандализма, совершенный на базе Королевских ВВС Брайз-Нортон, позорен. Наши Вооруженные силы представляют лучшее, что есть в Британии, и ежедневно рискуют своей жизнью ради нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто нас защищает", – заявил британский премьер.

На видеозаписи, опубликованной организацией Palestine Action в пятницу, видны два человека на авиабазе, один из которых на скутере подъезжает к Airbus Voyager и распыляет краску на его реактивный двигатель.

Министерство обороны Британии, также осудившее этот шаг, теперь должно провести проверку безопасности на военных базах. Оно сотрудничает с полицией, расследующей инцидент.

Palestine Action сообщила, что активистам удалось "избежать контроля безопасности", и утверждает, что они вывели из строя заправщики в воздухе. Свои действия они объяснили несогласием с тем, что Великобритания продолжает отправлять военные грузы, запускать разведывательные самолеты над Газой и заправлять американские и израильские истребители.

Инженеры Королевских ВВС оценивают ущерб, и источник в оборонной службе сообщил BBC, что они не ожидают, что инцидент повлияет на операции.

Группа заявила, что вошедшие на авиабазу активисты использовали переработанные огнетушители, чтобы рассеять красную краску в двигатели самолетов. Организация утверждает, что они также причинили "дополнительный ущерб" с помощью ломов – хотя на обнародованных кадрах этого не видно.

BBC отметил, что протестующие не распыляли краску на самолет Vespina, который премьер-министр использует для международных поездок, находившийся также на базе.

