Великобритания "имеет вопрос" о законности действий Израиля в Иране – Sky News
Генеральный прокурор Великобритании Ричард Гермер поднял перед британским правительством вопрос о законности действий Израиля в Иране. Выводы Гермера могут повлиять на решение страны об участии в ирано-израильском конфликте. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собеседника, знакомого с дискуссиями в британском правительстве.
Собеседник телеканала не сообщил, что именно в действиях Израиля вызывает обеспокоенность у генерального прокурора Великобритании.
Он добавил, что если Гермер сочтет действия Израиля в Иране незаконными, то Великобритания будет ограничена в своих возможностях помогать защищать Израиль или поддерживать Соединенные Штаты в любых запланированных нападениях на Иран.
По его словам, в этом случае британское правительство примет участие в конфликте "если только наш персонал станет мишенью".
Телеканал предполагает, что генеральный прокурор, вероятно, сомневается в утверждениях Израиля о "неизбежности" нападения со стороны Ирана.
Вооруженные силы Великобритании помогали оградить Израиль от иранских ракетных ударов и ударов беспилотников в прошлом году.
В апреле 2024 года истребители Typhoon Королевских ВВС сбили дроны, запущенные из Ирана. Британские военные также принимали участие в усилиях по защите Израиля от атаки баллистическими ракетами в октябре 2024 года.
Но Великобритания пока не участвовала в нынешнем обострении конфликта , когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты и ученых.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев" . ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют .
- 18 июня Эрдоган обвинил Израиль в немотивированной агрессии по поводу ряда соседних стран и признал право Ирана на самозащиту от "бандитизма и государственного терроризма".