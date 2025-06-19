Велика Британія "має питання" щодо законності дій Ізраїлю в Ірані – Sky News

Це може вплинути на рішення британського уряду щодо захисту Ізраїлю від іранських атак

Річард Гермер (Фото: British Embassy Kyiv)

Генеральний прокурор Великої Британії Річард Гермер порушив перед британським урядом питання щодо законності дій Ізраїлю в Ірані. Висновки Гермера можуть вплинути на рішення країни про участь в ірано-ізраїльському конфлікті. Про це повідомляє Sky News із посиланням на співбесідника, обізнаного з дискусіями в британському уряді.

Співрозмовник телеканалу не повідомив, що саме в діях Ізраїлю викликає занепокоєння у генерального прокурора Великої Британії.

Він додав, що якщо Гермер визнає дії Ізраїлю в Ірані незаконними, то Велика Британія буде обмежена у своїх можливостях допомагати захищати Ізраїль або підтримувати Сполучені Штати у будь-яких запланованих нападах на Іран.

За його словами, у цьому разі британський уряд візьме участь у конфлікті "якщо тільки наш персонал стане мішенню".

Телеканал припускає, що генеральний прокурор, ймовірно, має сумніви щодо стверджень Ізраїлю про "неминучість" нападу з боку Ірану.

Збройні сили Великої Британії допомагали захистити Ізраїль від іранських ракетних ударів та ударів безпілотників минулого року.

У квітні 2024 року винищувачі Typhoon Королівських ВПС збили дрони, запущені з Ірану. Британські військові також брали участь у зусиллях із захисту Ізраїлю від атаки балістичними ракетами у жовтні 2024 року.

Але Велика Британія поки не брала участі в нинішньому загостренні конфлікту, коли Ізраїль атакував іранські ядерні об'єкти та вчених.