Пропалестинські активісти вдерлися на авіабазу в Британії й облили фарбою військові літаки

Пропалестинські активісти увірвалися на територію бази Військово-повітряних сил Великої Британії й облили два військові літаки червоною фарбою, що стало серйозним порушенням безпеки. Про це повідомив телеканал BBC.

Інцидент стався на базі Брайз-Нортон в Оксфордширі. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер засудив ці дії, назвавши їх "актом вандалізму".

"Акт вандалізму, скоєний на базі Королівських ВПС Брайз-Нортон, є ганебним. Наші Збройні сили представляють найкраще, що є в Британії, та щодня ризикують своїм життям заради нас. Ми зобов'язані підтримувати тих, хто нас захищає", – заявив британський прем’єр.

На відеозапису, опублікованому організацією Palestine Action у п'ятницю, видно двох людей на авіабазі, один з яких на скутері під'їжджає до Airbus Voyager та розпилює фарбу на його реактивний двигун.

Міністерство оборони Британії, яке також засудило цей крок, тепер має провести перевірку безпеки на військових базах. Воно співпрацює з поліцією, яка розслідує інцидент.

Palestine Action повідомила, що активістам вдалося "уникнути контролю безпеки", і стверджувала, що вони вивели з ладу заправники у повітрі. Свої дії вони пояснили незгодою з тим, що Британія продовжує відправляти військові вантажі, запускати розвідувальні літаки над Газою та заправляти американські та ізраїльські винищувачі.

Інженери Королівських ВПС оцінюють збитки, і джерело в оборонній службі повідомило BBC, що вони не очікують, що інцидент вплине на операції.

Група заявила, що активісти, які увійшли на авіабазу, використовували перероблені вогнегасники, щоб розпорошити червону фарбу у двигуни літаків. Організація стверджує, що вони також завдали "додаткової шкоди" за допомогою ломів – хоча на оприлюднених кадрах цього не видно.

BBC зазначив, що протестувальники не розпилювали фарбу на літак Vespina, який прем'єр-міністр використовує для міжнародних поїздок і який також був на базі.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N