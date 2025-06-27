Повреждение самолетов на авиабазе в Британии: полиция арестовала четырех подозреваемых

Полиция (Иллюстративное фото: Nigel Roddis/EPA)

Британская антитеррористическая полиция арестовала четырех человек в связи с пропалестинской акцией протеста на прошлой неделе, во время которой на авиабазе были повреждены военные самолеты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей.

29-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 36 и 24 лет были арестованы по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к террористическим актам. Кроме того, 41-летняя женщина была арестована по подозрению в содействии преступнику, говорится в заявлении полиции.

Два активиста из группы Palestine Action проникли на авиабазу в Оксфордшире 20 июня. Они облили красной краской два самолета, используемые для дозаправки и транспортировки, а также дополнительно повредили их ломами.

В ответ на аресты группа обвинила власти в "подавлении мирных протестов, нарушающих поставки оружия Израилю во время геноцида в Палестине".

Максимальное наказание за подготовку терактов или помощь другим в такой подготовке в Великобритании – пожизненное заключение. Правительство также пересматривает меры безопасности на всех оборонных объектах.

20 мая 2025 года Канада, Британия и Франция осудили расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи.

В тот же день Великобритания ввела санкции, приостановила торговые переговоры с Израилем и вызвала посла страны в связи с военной операцией в секторе Газа и насилием в отношении палестинцев на Западном берегу.