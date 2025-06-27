Пошкодження літаків на авіабазі в Британії: поліція заарештувала чотирьох підозрюваних

Поліція (Ілюстративне фото: Nigel Roddis/EPA)

Британська антитерористична поліція заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з пропалестинським протестом минулого тижня, під час якого на авіабазі було пошкоджено військові літаки. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на правоохоронців.

29-річну жінку та двох чоловіків віком 36 та 24 років було заарештовано за підозрою у скоєнні, підготовці або підбурюванні до терористичних актів. Крім цього, 41-річну жінку було заарештовано за підозрою у сприянні злочинцю, йдеться у заяві поліції.

Двоє активістів з групи Palestine Action увірвалися на авіабазу в Оксфордширі 20 червня. Вони облили червоною фарбою два літаки, що використовуються для заправки та транспортування, а також додатково пошкодили їх ломами.

У відповідь на арешти група звинуватила владу в "придушенні ненасильницьких протестів, які порушують постачання зброї до Ізраїлю під час геноциду в Палестині".

Максимальний термін покарання за підготовку терактів або допомогу іншим у такій підготовці у Великій Британії – довічне ув'язнення. Уряд також переглядає заходи безпеки на всіх оборонних об'єктах.

20 травня 2025 року Канада, Велика Британія і Франція засудили розширення військових операцій Ізраїлю в секторі Гази та закликали дозволити доставлення гуманітарної допомоги.

Того самого дня Британія запровадила санкції, призупинила торговельні переговори з Ізраїлем і викликала посла країни через військову операцію в секторі Гази та через насильство проти палестинців на Західному березі.