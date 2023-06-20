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Батискаф, що зник, коли показував туристам "Титанік", подав сигнал лиха

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 13:40
Батискаф, що зник, коли показував туристам
Скриншот відео

Сьогодні, 20 червня, вдень батискаф "Титан", який зник під час спуску з туристами до лайнера "Титанік", що затонув, подав сигнал лиха. Про це повідомляє Sky news.

За словами океанолога, з підводного апарату "Титан" був відправлений сигнал лиха, але час, коли його відправили, поки невідомий.

Доктор Саймон Боксалл з Університету Саутгемптона сказав, що він має "інформацію з інших рук", що зі зниклого судна було отримано "сигнал".

"Очевидно, у них був, і я не знаю, коли… у них був аварійний сигнал, що свідчить про те, що судно зазнає лиха. Я не знаю, чи він був згенерований автоматично, чи людьми на борту", – сказав він.

  • Підводний апарат, на якому туристам показували уламки "Титаніка", зник в Атлантичному океані. Розпочато пошуково-рятувальну місію.

Читайте також: Батискаф із туристами зник на шляху до "Титаніка": який це апарат, хто на борту, всі деталі

Наталія Медведєва
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Титанікбатискаф
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