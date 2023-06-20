Батискаф, що зник, коли показував туристам "Титанік", подав сигнал лиха
20.06.2023, 13:40
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Сьогодні, 20 червня, вдень батискаф "Титан", який зник під час спуску з туристами до лайнера "Титанік", що затонув, подав сигнал лиха. Про це повідомляє Sky news.
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За словами океанолога, з підводного апарату "Титан" був відправлений сигнал лиха, але час, коли його відправили, поки невідомий.
Доктор Саймон Боксалл з Університету Саутгемптона сказав, що він має "інформацію з інших рук", що зі зниклого судна було отримано "сигнал".
"Очевидно, у них був, і я не знаю, коли… у них був аварійний сигнал, що свідчить про те, що судно зазнає лиха. Я не знаю, чи він був згенерований автоматично, чи людьми на борту", – сказав він.
- Підводний апарат, на якому туристам показували уламки "Титаніка", зник в Атлантичному океані. Розпочато пошуково-рятувальну місію.
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