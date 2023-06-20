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Пропавший батискаф, который показывал туристам "Титаник", подал сигнал бедствия

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 13:40
Пропавший батискаф, который показывал туристам
Скриншот видео

Сегодня, 20 июня, днем батискаф "Титан", который пропал во время спуска с туристами к затонувшему лайнеру "Титаник", подал сигнал бедствия. Об этом сообщает Sky news.

По словам океанолога, с подводного аппарата "Титан" был отправлен сигнал бедствия, но время, когда он был отправлен, пока неизвестно.

Доктор Саймон Боксалл из Университета Саутгемптона сказал, что у него есть "информация из вторых рук", что с пропавшего судна был получен "сигнал".

"По-видимому, у них был, и я не знаю, когда… у них был аварийный сигнал, говорящий о том, что судно терпит бедствие. Я не знаю, был ли он сгенерирован автоматически, или людьми на борту" – сказал он.

  • Подводный аппарат, на котором туристам показывали обломки "Титаника", пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная миссия.

Читайте также: Батискаф с туристами исчез на пути к "Титанику": какой это аппарат, кто на борту, все детали

Наталья Медведева
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титаникбатискаф
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