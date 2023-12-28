Пропутінська Альтернатива для Німеччини може перемогти на виборах, вона лідирує в опитуваннях

Праві популісти з АдН лідирують за опитуваннями у Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі. Політики побоюються, що "друзі Путіна" переможуть на земельних виборах

Фрагмент плакату із протестом проти АдН (Фото - EPA)

Правопопулістська партія Альтернатива для Німеччини лідирує в опитуваннях громадської думки в Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі, значно випереджаючи інші партії. Політики Німеччини побоюються, що АдН зможе перемогти на земельних виборах, запланованих на вересень 2024 року, пише Deutsche Welle.

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Опитування у Німеччині показують значне зростання підтримки "партії друзів Путіна" АдН. Це викликає занепокоєння у німецьких політиків та юристів, які побоюються, що успіх вкрай правих популістів може серйозно зашкодити демократичним інститутам країни.

У вересні 2024 року відбудуться вибори до земельних парламентів Саксонії, Тюрингії та Бранденбурга, а у червні будуть вибори до Європарламенту та місцевих виборів у 9 з 16 федеральних земель Німеччини.

Згідно з результатами опитувань, АдН лідирує за популярністю в низці федеральних земель. У Саксонії та Тюрингії за неї готові проголосувати 34-35% виборців – більше, ніж за будь-яку іншу партію.

Водночас саме у цих землях відомство захисту Конституції надало місцевим відділенням АдН статус "стійко правоекстремістських" організацій.

Колишній глава конституційного суду ФРН Андреас Фоскуле заявив, що якщо АдН вдасться взяти під контроль ландтаги кількох земель, вона здатна "цілком змінити політичний ландшафт Німеччини", оскільки лідери цієї партії налаштовані на зміну політичної системи.

"Може виявитися, що наша демократія виявиться лише коротким етапом в історії людства і після неї темні віки тоталітаризму знову повернуться", – сказав Фоскуле.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр вважає, що АдН "намагаються всіма силами вихолостити демократію зсередини", і йому "незрозуміло, чому потрібно розбити машину об стіну, щоб пасажири нарешті прокинулися".

Голова СДПН Ларс Клінгбайль зазначає, що АдН "поширює ненависть, поляризує та налаштована на розкол суспільства". Він закликає "політично відвоювати" у правих популістів їхніх виборців.

Почесний голова Альтернативи для Німеччини Александер Гауланд заявив, що його партія націлена на перемогу на виборах і готова сформувати коаліцію з Християнсько-демократичним союзом, якщо ХДС перестане вважати принципово неприйнятною для себе співпрацю з АдН.

ДОВІДКА Альтернатива для Німеччини (АдН) – ультраправа партія, яка виступає проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців, а також за зняття санкцій з Росії (партія отримує фінансування з РФ). На федеральних виборах 2017 року АдН отримала 12,6% голосів та стала третьою за величиною партією у Бундестазі. Лідери партії неодноразово висловлювали відверто проросійську й антиукраїнську позицію, відвідували окупований Крим.

У вересні 2019 року в Німеччині суд Майнінгена ухвалив, що голову відділення АдН Бьорна Хеке у федеральній землі Тюрінгія можна називати "фашистом".

Наприкінці жовтня 2023 року щойно обраного до парламенту землі Баварія депутата від АдН заарештували за зберігання нацистських пам'ятних речей – за конституцією ФРН це злочин.

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