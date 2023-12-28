Пропутинская Альтернатива для Германии может победить на выборах, она лидирует в опросах

Правые популисты из АдГ лидируют по опросам в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Политики опасаются, что "друзья Путина" победят на земельных выборах

Фрагмент плаката с протестом против АдГ (Фото - EPA)

Правопопулистская партия Альтернатива для Германии лидирует в опросах общественного мнения в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, значительно опережая остальные партии. Политики Германии опасаются, что АдГ сможет победить на земельных выборах, которые намечены на сентябрь 2024 года, пишет Deutsche Welle.

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Опросы в Германии показывают значительный рост поддержки "партии друзей Путина" АдГ. Это вызывает обеспокоенность у немецких политиков и юристов, которые опасаются, что успех крайне правых популистов может серьезно повредить демократическим институтам страны.

В сентябре 2024 года предстоят выборы в земельные парламенты Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга, а в июне пройдут выборы в Европарламент и местные выборы в 9 из 16 федеральных земель Германии.

Согласно результатам опросов, АдГ лидирует по популярности в целом ряде федеральных земель. В Саксонии и Тюрингии за нее готовы проголосовать 34-35% избирателей – больше, чем за любую другую партию.

При этом именно в этих землях ведомство по защите Конституции присвоило местным отделениям АдГ статус "устойчиво правоэкстремистских" организаций.

Бывший глава конституционного суда ФРГ Андреас Фоскуле заявил, что если АдГ удастся взять под контроль ландтаги нескольких земель, она способна "полностью изменить политический ландшафт Германии", поскольку лидеры этой партии настроены на смену политической системы.

"Может оказаться, что наша демократия окажется лишь коротким этапом в истории человечества, и после нее темные века тоталитаризма снова вернутся", – сказал Фоскуле.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер считает, что АдГ "пытаются всеми силами выхолостить демократию изнутри", и ему "непонятно, почему нужно разбить машину об стену, чтобы пассажиры наконец проснулись".

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль отмечает, что АдГ "распространяет ненависть, поляризует и настроена на раскол общества". Он призывает "политически отвоевать" у правых популистов их избирателей.

Почетный председатель Альтернативы для Германии Александр Гауланд заявил, что его партия нацелена на победу на выборах и готова сформировать коалицию с Христианско-демократическим союзом, если ХДС перестанет считать принципиально неприемлемым для себя сотрудничество с АдГ.

СПРАВКА Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России (партия получает финансирование из РФ). На федеральных выборах 2017 года АдГ получила 12,6% голосов и стала третьей по величине партией в Бундестаге. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещали оккупированный Крым. Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России (партия получает финансирование из РФ). На федеральных выборах 2017 года АдГ получила 12,6% голосов и стала третьей по величине партией в Бундестаге. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещали оккупированный Крым.

В сентябре 2019 года в Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения АдГ Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".

В конце октября 2023 года только что избранного в парламент земли Бавария депутата от АдГ арестовали за хранение нацистских памятных вещей – по конституции ФРГ это является преступлением.

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