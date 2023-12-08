Еще одно региональное отделение немецкой партии друзей Путина признано правоэкстремистским

Саксония стала третьей федеральной землей ФРГ, в которой региональное отделение партии Альтернатива для Германии признано правоэкстремистским

Фото с партийного съезда АдГ в Магдебурге (Фото - EPA)

Саксония стала третьей федеральной землей ФРГ, в которой региональное отделение партии Альтернатива для Германии получило официальный статус правоэкстремистской организации. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Земельное ведомство по охране конституции Саксонии присвоило региональному отделению популистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) статус "устойчиво правоэкстремистского", заявил в Дрездене 8 декабря глава ведомства Дирк-Мартин Кристиан.

Как заявил чиновник, юридическая экспертиза "за пределами сомнений" установила, что саксонское отделение АдГ преследует антиконституционные цели.

По данным правоохранителей, публичные программные заявления АдГ противоречат основным принципам свободного демократического правопорядка и нарушают закрепленные в конституции гарантии человеческого достоинства. Отдельно отмечается, что АдГ исповедует антисемитские теории заговора.

Саксонское отделение АдГ находилось под наблюдением правоохранителей в течение четырех лет. В апреле 2023 года правоэкстремистским было признано его молодежное подразделение "Молодая альтернатива".

По законам Германии, статус "устойчиво правоэкстремистской" организации дает спецслужбам законные основания для "систематического наблюдения" за ней "с использованием разведывательных средств". Также этот статус позволяет спецслужбам без ограничений хранить и использовать персональные данные ее участников и предупреждать общественность о преследуемых ею антиконституционных целях.

Саксония стала третьей после Тюрингии и Саксонии-Анхальт федеральной земле Германии, признавшей региональные организации АдГ правоэкстремистскими.

На федеральном уровне партия АдГ пока сохраняет статус подозреваемой в правом экстремизме. Ее молодежная организация признана "устойчиво правоэкстремистской" в апреле 2023 года.

СПРАВКА Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России (партия получает финансирование из РФ). На федеральных выборах 2017 года АдГ получила 12,6% голосов и стала третьей по величине партией в Бундестаге. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещали оккупированный Крым. Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России (партия получает финансирование из РФ). На федеральных выборах 2017 года АдГ получила 12,6% голосов и стала третьей по величине партией в Бундестаге. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещали оккупированный Крым.

В сентябре 2019 года в Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения АдГ Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".

В конце октября 2023 года только что избранного в парламент земли Бавария депутата от АдГ арестовали за хранение нацистских памятных вещей – по конституции ФРГ это является преступлением.

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