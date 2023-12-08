Ще одне регіональне відділення німецької партії друзів Путіна визнано правоекстремістським

Саксонія стала третьою федеральною землею ФРН, де регіональне відділення партії Альтернатива для Німеччини визнано правоекстремістським

Фото з партійного з'їзду АдГ у Магдебурзі (Фото - EPA)

Саксонія стала третьою федеральною землею ФРН, у якій регіональне відділення партії Альтернатива для Німеччини набуло офіційного статусу правоекстремістської організації. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Земельне відомство з охорони конституції Саксонії надало регіональному відділенню популістської партії Альтернатива для Німеччини (АдН) статус "стійко правоекстремістського", заявив у Дрездені 8 грудня глава відомства Дірк-Мартін Крістіан.

Як заявив чиновник, юридична експертиза "за межами сумнівів" встановила, що саксонське відділення АдН має антиконституційні мети.

За даними правоохоронців, публічні програмні заяви АдН суперечать основним принципам вільного демократичного правопорядку та порушують закріплені в конституції гарантії людської гідності. Окремо зазначається, що АдН сповідує антисемітські теорії змови.

Саксонське відділення АдН перебувало під наглядом правоохоронців упродовж чотирьох років. У квітні 2023 року правоекстремістським було визнано його молодіжний підрозділ "Молода альтернатива".

За законами Німеччини статус "стійко правоекстремістської" організації дає спецслужбам законні підстави для "систематичного спостереження" за нею "з використанням розвідувальних засобів". Також цей статус дозволяє спецслужбам без обмежень зберігати й використовувати персональні дані її учасників і попереджати громадськість про антиконституційні цілі, які вона переслідує.

Саксонія стала третьою після Тюрингії та Саксонії-Анхальт федеральної землі Німеччини, яка визнала регіональні організації АдН правоекстремістськими.

На федеральному рівні партія АдН поки що зберігає статус підозрюваної у правому екстремізмі. Її молодіжна організація визнана "стійко правоекстремістською" у квітні 2023 року.

ДОВІДКА Альтернатива для Німеччини (АдН) – ультраправа партія, яка виступає проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців, а також за зняття санкцій з Росії (партія отримує фінансування з РФ). На федеральних виборах 2017 року АдН отримала 12,6% голосів та стала третьою за величиною партією у Бундестазі. Лідери партії неодноразово висловлювали відверто проросійську й антиукраїнську позицію, відвідували окупований Крим. Альтернатива для Німеччини (АдН) – ультраправа партія, яка виступає проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців, а також за зняття санкцій з Росії (партія отримує фінансування з РФ). На федеральних виборах 2017 року АдН отримала 12,6% голосів та стала третьою за величиною партією у Бундестазі. Лідери партії неодноразово висловлювали відверто проросійську й антиукраїнську позицію, відвідували окупований Крим.

У вересні 2019 року в Німеччині суд Майнінгена ухвалив, що голову відділення АдН Бьорна Хеке у федеральній землі Тюрінгія можна називати "фашистом".

Наприкінці жовтня 2023 року щойно обраного до парламенту землі Баварія депутата від АдН заарештували за зберігання нацистських пам'ятних речей – за конституцією ФРН це злочин.

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