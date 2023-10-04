Лідери Європейського Союзу обговорять шляхи реформування ЄС та прийняття нових країн на саміті у Гранаді 5-6 жовтня. Про це пише Reuters.

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Агентство зазначає, що саміт покликаний дати початок "тривалому процесу підготовки ЄС до розширення орієнтовно до 2030 року".

У списку країн, які претендують на вступ до Євросоюзу та набули статусу кандидатів, зараз знаходяться такі держави:

- Туреччина (кандидат із 1999 року). Переговори про вступ Туреччини до ЄС вже давно заморожені, переважно через проблеми з правами людини та державного управління.

– Північна Македонія (кандидат з 2005 року). 2020 року країна отримала добро на початок переговорів про вступ. Переговори не розпочалися через заперечення Болгарії.

- Чорногорія (кандидат із 2010 року). Переговори про вступ розпочалися у 2012 році, із 33 відкритих пунктів обговорення попередньо врегульовано лише три.

- Сербія (кандидат із 2012 року). Переговори про вступ розпочалися у 2014 році, розпочато обговорення 22 з 35 пунктів переговорів, два врегульовані.

- Албанія (кандидат із 2014 року). Переговори про вступ розпочалися у 2022 році після того, як Албанія виконала умови про реформи судової системи, боротьбу з корупцією й організованою злочинністю, розвідувальних служб і державного управління. Однак ЄС об'єднав заявку Албанії із заявкою Північної Македонії, фактично поширивши блокування Болгарії на обидві країни.

- Молдова (кандидат із 2022 року). Для початку переговорів Молдова має реформувати судову систему, приборкати корупцію та організовану злочинність, позбутися олігархів, реформувати державне управління та фінанси, посилити права громадянського суспільства та захист прав людини.

– Україна (кандидат з 2022 року). У тому ж році Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. За даними Politico, Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

- Боснія та Герцеговина (кандидат з 2022 року). Щоб розпочати переговори про вступ, Боснії необхідно реалізувати 14 пріоритетів із фокусом на демократії та функціональності держави, верховенстві закону, основних правах і реформі державного управління.

Ще дві країни, Грузія та Косово, подали заявки на набуття статусу держав-кандидатів, проте поки що його не отримали.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.

Підтримка вступу до ЄС серед українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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