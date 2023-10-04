Лидеры Европейского Союза обсудят пути реформирования ЕС и принятие новых стран на саммите в Гранаде 5-6 октября. Об этом пишет Reuters.

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Агентство отмечает, что саммит призван дать начало "длительному процессу подготовки ЕС к расширению ориентировочно к 2030 году".

В списке стран, которые претендуют на вступление в Евросоюз и получили статус кандидатов, сейчас находятся следующие государства:

- Турция (кандидат с 1999 года). Переговоры о вступлении Турции в ЕС уже давно заморожены, в основном из-за проблем с правами человека и государственного управления.

- Северная Македония (кандидат с 2005 года). В 2020 году страна получила добро на начало переговоров о вступлении. Переговоры не начались из-за возражений Болгарии.

- Черногория (кандидат с 2010 года). Переговоры о вступлении начались в 2012 году, из 33 открытых пунктов обсуждения предварительно урегулированы только три.

- Сербия (кандидат с 2012 года). Переговоры о вступлении начались в 2014 году, начаты обсуждения 22 из 35 пунктов переговоров, два урегулированы.

- Албания (кандидат с 2014 года). Переговоры о вступлении начались в 2022 году после того, как Албания выполнила условия о реформах судебной системы, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, разведывательных служб и государственного управления. Однако ЕС объединил заявку Албании с заявкой Северной Македонии, фактически распространив блокировку Болгарии на обе страны.

- Молдова (кандидат с 2022 года). Для начала переговоров Молдова должна реформировать судебную систему, обуздать коррупцию и организованную преступность, избавиться от олигархов, реформировать государственное управление и финансы, усилить права гражданского общества и защиту прав человека.

- Украина (кандидат с 2022 года). В том же году Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным Politico, Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

- Босния и Герцеговина (кандидат с 2022 года). Чтобы начать переговоры о вступлении, Боснии необходимо реализовать 14 приоритетов с фокусом на демократии и функциональности государства, верховенстве закона, основных правах и реформе государственного управления.

Еще две страны, Грузия и Косово, подали заявки на получение статуса государств-кандидатов, однако пока его не получили.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

Поддержка вступления в ЕС среди украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.

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