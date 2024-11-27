Reuters: Адміністрація Байдена готується схвалити продаж Ізраїлю зброї на $680 млн

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена прагне схвалити продаж Ізраїлю пакета озброєння вартістю $680 млн на тлі припинення вогню в Лівані. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного посадовця, ознайомленого з планами Білого дому.

За його словами, пакет зброї для Ізраїлю містить тисячі комплектів високоточного наведення бомб JDAM і сотні бомб малого діаметра.

Американський посадовець зазначив, що над пакетом працювали кілька місяців. Документ вперше передали на розгляд комітетів Конгресу у вересні, а потім спрямували на розгляд у жовтні.

Reuters нагадало, що у серпні США продали Ізраїлю винищувачі та іншу військову техніку на $20 млрд.

У матеріалі йдеться, що ця інформація з’явилася менш ніж через день після того, як угода про припинення вогню поклала край найсерйознішому протистоянню за останні роки між Ізраїлем і ліванською Хезболлою. Однак Ізраїль все ще бореться зі своїм іншим заклятим ворогом, палестинським бойовим угрупованням ХАМАС у секторі Гази.

Розмови про продаж тривали навіть тоді, коли група американських сенаторів представила резолюцію щодо блокування продажу деяких видів зброї Ізраїлю через занепокоєння щодо гуманітарної катастрофи, з якою зіткнулися палестинці в Газі.

Однак вона була відхилена минулого тижня в Сенаті. Ймовірно, це був останній шанс припинити продаж зброї до того, як новообраний президент-республіканець Дональд Трамп вступить на посаду в січні.

Представник Державного департаменту США у коментарі агентству відмовився підтвердити продаж, але сказав, що підтримка Вашингтона була "неухильною" проти всіх загроз із боку Ірану. Водночас він додав, що Ізраїль має моральний обов’язок захищати цивільне населення.

19 листопада стало відомо, що Ліван і Хезболла погодились на пропозицію США щодо припинення вогню з Ізраїлем.

27 листопада майбутній радник Трампа Майкл Волц заявив, що перемир'я на Близькому Сході стало можливим завдяки новообраному президенту.

Того ж дня анонімний чиновник ХАМАС заявив, що організація також готова до припинення вогню в секторі Гази.