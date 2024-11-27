Reuters: Адміністрація Байдена готується схвалити продаж Ізраїлю зброї на $680 млн
Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена прагне схвалити продаж Ізраїлю пакета озброєння вартістю $680 млн на тлі припинення вогню в Лівані. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного посадовця, ознайомленого з планами Білого дому.
За його словами, пакет зброї для Ізраїлю містить тисячі комплектів високоточного наведення бомб JDAM і сотні бомб малого діаметра.
Американський посадовець зазначив, що над пакетом працювали кілька місяців. Документ вперше передали на розгляд комітетів Конгресу у вересні, а потім спрямували на розгляд у жовтні.
Reuters нагадало, що у серпні США продали Ізраїлю винищувачі та іншу військову техніку на $20 млрд.
У матеріалі йдеться, що ця інформація з’явилася менш ніж через день після того, як угода про припинення вогню поклала край найсерйознішому протистоянню за останні роки між Ізраїлем і ліванською Хезболлою. Однак Ізраїль все ще бореться зі своїм іншим заклятим ворогом, палестинським бойовим угрупованням ХАМАС у секторі Гази.
Розмови про продаж тривали навіть тоді, коли група американських сенаторів представила резолюцію щодо блокування продажу деяких видів зброї Ізраїлю через занепокоєння щодо гуманітарної катастрофи, з якою зіткнулися палестинці в Газі.
Однак вона була відхилена минулого тижня в Сенаті. Ймовірно, це був останній шанс припинити продаж зброї до того, як новообраний президент-республіканець Дональд Трамп вступить на посаду в січні.
Представник Державного департаменту США у коментарі агентству відмовився підтвердити продаж, але сказав, що підтримка Вашингтона була "неухильною" проти всіх загроз із боку Ірану. Водночас він додав, що Ізраїль має моральний обов’язок захищати цивільне населення.
- 19 листопада стало відомо, що Ліван і Хезболла погодились на пропозицію США щодо припинення вогню з Ізраїлем.
- 27 листопада майбутній радник Трампа Майкл Волц заявив, що перемир'я на Близькому Сході стало можливим завдяки новообраному президенту.
- Того ж дня анонімний чиновник ХАМАС заявив, що організація також готова до припинення вогню в секторі Гази.