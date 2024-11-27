Reuters: Администрация Байдена готовится одобрить продажу Израилю оружия на $680 млн

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Администрация действующего президента США Джо Байдена стремится одобрить продажу Израилю пакета вооружения стоимостью $680 млн на фоне прекращения огня в Ливане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, ознакомленного с планами Белого дома.

По его словам, пакет оружия для Израиля включает в себя тысячи комплектов высокоточного наведения бомб JDAM и сотни бомб малого диаметра.

Американский чиновник отметил, что над пакетом работали несколько месяцев. Документ впервые передали на рассмотрение комитетов Конгресса в сентябре, а затем направили на рассмотрение в октябре.

Reuters напомнило, что в августе США продали Израилю истребители и другую военную технику на $20 млрд.

В материале говорится, что эта информация появилась менее чем через день после того, как соглашение о прекращении огня положило конец самому серьезному противостоянию за последние годы между Израилем и ливанской Хезболлой. Однако Израиль все еще борется со своим другим заклятым врагом, палестинской боевой группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Разговоры о продаже продолжались даже тогда, когда группа американских сенаторов представила резолюцию по блокированию продажи некоторых видов оружия Израилю из-за беспокойства по поводу гуманитарной катастрофы, с которой столкнулись палестинцы в Газе.

Однако она была отклонена на прошлой неделе в Сенате. Вероятно, это был последний шанс прекратить продажу оружия до того, как новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп вступит в должность в январе.

Представитель Государственного департамента США в комментарии агентству отказался подтвердить продажу, но сказал, что поддержка Вашингтона была "неуклонной" против всех угроз со стороны Ирана. В то же время он добавил, что у Израиля есть моральная обязанность защищать гражданское население.

19 ноября стало известно, что Ливан и Хезболла согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем.

27 ноября будущий советник Трампа Майкл Уолц заявил, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря новоизбранному президенту.

В тот же день анонимный чиновник ХАМАС заявил, что организация готова к прекращению огня в секторе Газа.