Украина приветствовала соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном
Иллюстративное фото: ЕРА

Украина отреагировала на подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. В Министерстве иностранных дел это назвали важным шагом для стабильности в регионе.

"Это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве отметили, что полное соблюдение обязательств обеими сторонами будет иметь важное значение в вопросе достижения "устойчивого мира".

Соглашение между Израилем и Ливаном было одобрено 26 ноября, а посредниками в его заключении выступили США и Франция.

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