Украина приветствовала соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном

В МИД считают, что этот шаг поможет "снизить напряжение" на Ближнем Востоке

Иллюстративное фото: ЕРА

Украина отреагировала на подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. В Министерстве иностранных дел это назвали важным шагом для стабильности в регионе.

"Это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве отметили, что полное соблюдение обязательств обеими сторонами будет иметь важное значение в вопросе достижения "устойчивого мира".

Соглашение между Израилем и Ливаном было одобрено 26 ноября, а посредниками в его заключении выступили США и Франция.

19 ноября стало известно, что Ливан и Хезболла согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, сообщал Reuters.

27 ноября будущий советник Трампа Майкл Волц заявил, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря Трампу.

В тот же день анонимный чиновник ХАМАС заявил, что организация готова к прекращению огня в секторе Газа. ХАМАС уже уведомил три страны-посредника о своих намерениях.