Украина приветствовала соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном
Украина отреагировала на подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. В Министерстве иностранных дел это назвали важным шагом для стабильности в регионе.
"Это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении МИД.
Также в ведомстве отметили, что полное соблюдение обязательств обеими сторонами будет иметь важное значение в вопросе достижения "устойчивого мира".
Соглашение между Израилем и Ливаном было одобрено 26 ноября, а посредниками в его заключении выступили США и Франция.
- 19 ноября стало известно, что Ливан и Хезболла согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, сообщал Reuters.
- 27 ноября будущий советник Трампа Майкл Волц заявил, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря Трампу.
- В тот же день анонимный чиновник ХАМАС заявил, что организация готова к прекращению огня в секторе Газа. ХАМАС уже уведомил три страны-посредника о своих намерениях.