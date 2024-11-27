Україна привітала угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном
Україна відреагувала на підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. У Міністерстві закордонних справ назвали це важливим кроком для стабільності в регіоні.
"Це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході", – йдеться в заяві МЗС.
Також у відомстві зазначили, що повне дотримання зобов’язань обома сторонами матиме важливе значення в питанні досягнення "стійкого миру".
Угода між Ізраїлем та Ліваном була погоджена 26 листопада, а посередниками в її укладанні виступили США та Франція.
- 19 листопада стало відомо, що Ліван і Хезболла погодились на пропозицію США щодо припинення вогню з Ізраїлем, повідомляв Reuters.
- 27 листопада майбутній радник Трампа Майкл Волц заявив, що перемир'я на Близькому Сході стало можливим завдяки Трампу.
- Того ж дня анонімний чиновник ХАМАС заявив, що організація також готова до припинення вогню в секторі Гази. ХАМАС вже повідомив три країни-посередника про свої наміри.