Україна привітала угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

В МЗС вважають, що цей крок допоможе "знизити напругу" на Близькому Сході

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Україна відреагувала на підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. У Міністерстві закордонних справ назвали це важливим кроком для стабільності в регіоні.

"Це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході", – йдеться в заяві МЗС.

Також у відомстві зазначили, що повне дотримання зобов’язань обома сторонами матиме важливе значення в питанні досягнення "стійкого миру".

Угода між Ізраїлем та Ліваном була погоджена 26 листопада, а посередниками в її укладанні виступили США та Франція.

19 листопада стало відомо, що Ліван і Хезболла погодились на пропозицію США щодо припинення вогню з Ізраїлем, повідомляв Reuters.

27 листопада майбутній радник Трампа Майкл Волц заявив, що перемир'я на Близькому Сході стало можливим завдяки Трампу.

Того ж дня анонімний чиновник ХАМАС заявив, що організація також готова до припинення вогню в секторі Гази. ХАМАС вже повідомив три країни-посередника про свої наміри.