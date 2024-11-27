Україна привітала угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном
Ілюстративне фото: ЕРА

Україна відреагувала на підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. У Міністерстві закордонних справ назвали це важливим кроком для стабільності в регіоні.

"Це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході", – йдеться в заяві МЗС.

Також у відомстві зазначили, що повне дотримання зобов’язань обома сторонами матиме важливе значення в питанні досягнення "стійкого миру".

Угода між Ізраїлем та Ліваном була погоджена 26 листопада, а посередниками в її укладанні виступили США та Франція.

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