Reuters: Боррель запропонував ЄС призупинити діалог з Ізраїлем через ситуацію в Газі
Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував блоку призупинити політичний діалог з Ізраїлем. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на чотирьох неназваних дипломатів і відповідний лист, з яким ознайомилися журналісти.
Боррель пояснює ініціативу можливими порушеннями прав людини під час операції Ізраїлю в секторі Гази.
У листі, надісланому 13 листопада міністрам закордонних справ ЄС перед їхньою зустріччю в найближчий понеділок, Боррель висловив "серйозну стурбованість щодо можливих порушень міжнародного гуманітарного права в Газі" і сказав, що "на цей час ці проблеми не були належним чином розглянуті Ізраїлем".
У матеріалі йдеться, що політичний діалог закріплений у ширшій угоді, що відкриває нову вкладку у відносинах між ЄС та Ізраїлем, включно й широкі торгівельні зв'язки, які набули чинності в червні 2000 року.
"У світлі вищезазначених міркувань я вношу пропозицію про те, щоб ЄС застосував статтю про права людини, щоб призупинити політичний діалог з Ізраїлем", – йдеться у листі.
Призупинення діалогу потребує схвалення всіх 27 країн ЄС, що, на думку дипломатів, малоймовірно.
За словами одного дипломата, пропозиція Борреля має на меті надіслати сильний сигнал стурбованості поведінкою Ізраїлю у війні. Це питання буде обговорюватися на зустрічі очільників МЗС, останній під його головуванням перед закінченням п'ятирічного терміну.
У матеріалі йдеться, що управління Організації об'єднаних націй з прав людини у заяві минулого тижня повідомило, що майже 70% загиблих під час війни у секторі Гази були жінками та дітьми. Відомство ООН засудило те, що воно назвало "систематичним порушенням фундаментальних принципів міжнародного гуманітарного права". Своєю чергою Ізраїлю відкинув ці звинувачення.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази, що триває до цього часу.
- 1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 1 листопада видання Axios писало, що Білий дім посилює тиск на уряд Ізраїлю, щоб той виконав низку вимог Вашингтона щодо вирішення гуманітарної кризи в секторі Гази.