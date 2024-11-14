Reuters: Боррель запропонував ЄС призупинити діалог з Ізраїлем через ситуацію в Газі

Призупинення діалогу потребує схвалення всіх 27 країн ЄС, що, на думку співрозмовників Reuters, малоймовірно

Жозеп Боррель (Фото: Pedro Puente Hoyos/EPA)

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував блоку призупинити політичний діалог з Ізраїлем. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на чотирьох неназваних дипломатів і відповідний лист, з яким ознайомилися журналісти.

Боррель пояснює ініціативу можливими порушеннями прав людини під час операції Ізраїлю в секторі Гази.

У листі, надісланому 13 листопада міністрам закордонних справ ЄС перед їхньою зустріччю в найближчий понеділок, Боррель висловив "серйозну стурбованість щодо можливих порушень міжнародного гуманітарного права в Газі" і сказав, що "на цей час ці проблеми не були належним чином розглянуті Ізраїлем".

У матеріалі йдеться, що політичний діалог закріплений у ширшій угоді, що відкриває нову вкладку у відносинах між ЄС та Ізраїлем, включно й широкі торгівельні зв'язки, які набули чинності в червні 2000 року.

"У світлі вищезазначених міркувань я вношу пропозицію про те, щоб ЄС застосував статтю про права людини, щоб призупинити політичний діалог з Ізраїлем", – йдеться у листі.

Призупинення діалогу потребує схвалення всіх 27 країн ЄС, що, на думку дипломатів, малоймовірно.

За словами одного дипломата, пропозиція Борреля має на меті надіслати сильний сигнал стурбованості поведінкою Ізраїлю у війні. Це питання буде обговорюватися на зустрічі очільників МЗС, останній під його головуванням перед закінченням п'ятирічного терміну.

У матеріалі йдеться, що управління Організації об'єднаних націй з прав людини у заяві минулого тижня повідомило, що майже 70% загиблих під час війни у секторі Гази були жінками та дітьми. Відомство ООН засудило те, що воно назвало "систематичним порушенням фундаментальних принципів міжнародного гуманітарного права". Своєю чергою Ізраїлю відкинув ці звинувачення.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази, що триває до цього часу.

1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

1 листопада видання Axios писало, що Білий дім посилює тиск на уряд Ізраїлю, щоб той виконав низку вимог Вашингтона щодо вирішення гуманітарної кризи в секторі Гази.