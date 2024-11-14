Reuters: Боррель предложил ЕС приостановить диалог с Израилем из-за ситуации в Газе

Приостановка диалога требует одобрения всех 27 стран ЕС, что, по мнению собеседников Reuters, маловероятно

Жозеп Боррель (Фото: Pedro Puente Hoyos/EPA)

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил блоку приостановить политический диалог с Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов и соответствующее письмо, с которым ознакомились журналисты.

Боррель объясняет инициативу возможными нарушениями прав человека во время операции Израиля в секторе Газа.

В письме, направленном 13 ноября министрам иностранных дел ЕС перед их встречей в ближайший понедельник, Боррель выразил "серьезную обеспокоенность возможными нарушениями международного гуманитарного права в Газе" и сказал, что "в настоящее время эти проблемы не были должным образом рассмотрены Израилем".

В материале говорится, что политический диалог закреплен в более широком соглашении, открывающем новую вкладку в отношениях между ЕС и Израилем, включая широкие торговые связи, вступившие в силу в июне 2000 года.

"В свете вышеупомянутых соображений я вношу предложение о том, чтобы ЕС применил статью о правах человека, чтобы приостановить политический диалог с Израилем", – говорится в письме.

Приостановка диалога требует одобрения всех 27 стран ЕС, что, по мнению дипломатов, маловероятно.

По словам одного дипломата, предложение Борреля призвано послать сильный сигнал обеспокоенности поведением Израиля в войне. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД, последней под его председательством перед истечением пятилетнего срока.

В материале говорится, что управление Организации объединенных наций по правам человека в заявлении на прошлой неделе сообщило, что около 70% погибших во время войны в секторе Газа были женщинами и детьми. Ведомство ООН осудило то, что оно назвало "систематическим нарушением фундаментальных принципов международного гуманитарного права". В свою очередь Израиль отверг эти обвинения.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

1 июля 2024 года Нетаньяху заявил, что Израиль и дальше будет вести боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

1 ноября издание Axios писало, что Белый дом усиливает давление на правительство Израиля, чтобы оно выполнило ряд требований Вашингтона по решению гуманитарного кризиса в секторе Газа.