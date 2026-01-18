Reuters: В Ірані під час протестів загинуло близько 5000 людей

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Декілька тисяч людей загинуло під час протестів в Ірані, зокрема близько 500 співробітників сил безпеки. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на іранського посадовця, обізнаного з цим питанням.

Співрозмовник заявив, що наразі відомо про загибель 5000 людей, звинувативши "терористів та озброєних бунтівників" у вбивстві "невинних іранців".

Загальнонаціональні протести спалахнули 28 грудня через економічні труднощі й за два тижні переросли в масові демонстрації з вимогою повалення режиму, що призвело до найбільш смертоносних заворушень з часів ісламської революції в Ірані в 1979 році.

Американська правозахисна група HRANA повідомила у суботу, що кількість загиблих досягла 3308 осіб. Також правозахисники заявили про понад 24 000 арештів.

Іранський чиновник заявив, що підтверджена кількість загиблих навряд чи "різко зросте", додавши, що "Ізраїль та озброєні групи за кордоном" підтримували та озброювали тих, хто вийшов на вулиці.

Журналісти зазначили, що іранські еліти регулярно звинувачують у заворушеннях іноземні держави, зокрема США та Ізраїль. За даними мешканців та державних медіа, жорстокі репресії, ймовірно, значною мірою придушили протести.