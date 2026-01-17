"Хвора людина". Трамп виступив за закінчення влади Хаменеї в Ірані

Іранський аятола Алі Хаменеї (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп закликав покласти край правлінню нинішнього очільника іранського режиму, аятоли Алі Хаменеї. Про це американський політик заявив в інтерв'ю виданню Politico.

"Час шукати нове керівництво в Ірані", – сказав Трамп на тлі того, як масові протести у країні з вимогами покласти край режиму, ймовірно, вщухли.

На тлі вбивств протестувальників іранським режимом, Трамп неодноразово погрожував військовим втручанням. Так, 13 січня він закликав іранців продовжувати протестувати та захоплювати державні установи, заявивши, що "допомога уже на підході".

Однак наступного дня президент США раптово змінив курс, заявивши, що його поінформували про припинення вбивств.

"Найкраще рішення, яке він [Хаменеї] коли-небудь ухвалював, – це те, що він не повісив понад 800 людей два дні тому", – заявив Трамп тепер, коли його запитали про масштаби можливої військової операції США в Ірані.

Коментарі глави Штатів прозвучали незабаром після того, як на акаунті аятоли в соцмережі X було опубліковано серію ворожих дописів проти американського президента. У них Трампа звинувачували у відповідальності за насильство зі смертельними наслідками та заворушення в Ірані.

"Ми вважаємо президента США винним у жертвах, збитках та наклепі, яких він завдав іранському народу", – зокрема написав Хаменеї.

Після того як Трампу зачитали ці дописи, він заявив, що керівники Ірану покладаються на репресії та насильство для управління країною.

"Як лідер країни, він [Хаменеї] винен у повній руйнації держави та застосуванні насилля на раніше небачених рівнях. Щоб країна продовжувала функціонувати – навіть якщо це функціонування відбувається на дуже низькому рівні, – керівництво повинно зосередитися на належному управлінні країною, як я це роблю у Сполучених Штатах, а не вбивати тисячі людей, щоб зберегти контроль", – сказав президент США.

Він додав, що лідерство – це "повага, а не страх і смерть".

Також Трамп заявив, що Хаменеї "хвора людина" і що йому слід "належним чином керувати своєю країною і припинити вбивати людей".

"Його країна – найгірше місце для життя у світі через погане керівництво", – сказав президент США.