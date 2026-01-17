"Больной человек". Трамп выступил за окончание власти Хаменеи в Иране

Иранский аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп призвал положить конец правлению нынешнего главы иранского режима, аятоллы Али Хаменеи. Об этом американский политик заявил в интервью изданию Politico.

"Время искать новое руководство в Иране", – сказал Трамп на фоне того, как массовые протесты в стране с требованиями положить конец режиму, вероятно, утихли.

Читайте также Трамп не прилетит? Почему США не спешат помочь восстанию в Иране

На фоне убийств протестующих иранским режимом, Трамп неоднократно угрожал военным вмешательством. Так, 13 января он призвал иранцев продолжать протестовать и захватывать государственные учреждения, заявив, что "помощь уже на подходе".

Однако на следующий день президент США внезапно изменил курс, заявив, что его проинформировали о прекращение убийств.

"Лучшее решение, которое он [Хаменеи] когда-либо принимал, – это то, что он не повесил более 800 человек два дня назад", заявил Трамп теперь, когда его спросили о масштабах возможной военной операции США в Иране.

Комментарии главы Штатов прозвучали вскоре после того, как на аккаунте аятоллы в соцсети X была опубликована серия враждебных сообщений против американского президента. В них Трампа обвиняли в ответственности за насилие со смертельным исходом и беспорядки в Иране.

"Мы считаем президента США виновным в жертвах, убытках и клевете, которые он нанес иранскому народу", – в частности написал Хаменеи.

После того как Трампу зачитали эти сообщения, он заявил, что руководители Ирана полагаются на репрессии и насилие для управления страной.

"Как лидер страны, он [Хаменеи] виновен в полном разрушении страны и применении насилия на ранее невиданных уровнях. Чтобы страна продолжала функционировать – даже если это функционирование происходит на очень низком уровне – руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении страной, как я это делаю в Соединенных Штатах, а не убивать тысячи людей, чтобы сохранить контроль", – сказал президент США.

Он добавил, что лидерство – это "уважение, а не страх и смерть".

Также Трамп заявил, что Хаменеи "больной человек", и что ему следует "должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей".

"Его страна – худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства", – сказал президент США.