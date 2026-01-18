Reuters: В Иране во время протестов погибло около 5000 человек

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Несколько тысяч человек погибло во время протестов в Иране, в том числе около 500 сотрудников сил безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника, знакомого с этим вопросом.

Собеседник заявил, что сейчас известно о гибели 5000 человек, обвинив "террористов и вооруженных мятежников" в убийстве "невинных иранцев".

Общенациональные протесты вспыхнули 28 декабря из-за экономических трудностей и за две недели переросли в массовые демонстрации с требованием свержения режима, что привело к самым смертоносным беспорядкам со времен исламской революции в Иране в 1979 году.

Американская правозащитная группа HRANA сообщила в субботу, что число погибших достигло 3308 человек. Также правозащитники заявили о более 24 000 арестов.

Иранский чиновник заявил, что подтвержденное количество погибших вряд ли "резко возрастет", добавив, что "Израиль и вооруженные группы за рубежом" поддерживали и вооружали тех, кто вышел на улицы.

Журналисты отметили, что иранские элиты регулярно обвиняют в беспорядках иностранные государства, в частности США и Израиль. По данным жителей и государственных медиа, жестокие репрессии, вероятно, в значительной степени подавили протесты.