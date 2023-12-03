Рішення Конгресу щодо допомоги Україні та проблеми охорони кордону буде до кінця року – сенатор

Сенатор: Двопартійна домовленість щодо фінансування допомоги Україні разом із коштами на безпеку кордону США з Мексикою буде до кінця року

Джеймс Ланкфорд (Фото - EPA)

Американські законодавці зможуть досягти двопартійної угоди щодо фінансування допомоги Україні у зв'язку з виділенням коштів на посилення безпеки кордону США з Мексикою до кінця цього року. Про це заявив головний перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд, пише Bloomberg.

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"Ми можемо зробити це до кінця року", – заявив Ланкфорд у програмі This Week на каналі ABC News.

Хоча попередні законопроєкти не пов'язували допомогу Україні та фінансування зміцнення кордону між США та Мексикою, Ланкфорд заявив, що цього разу пакет пов'язуватиме ці дві статті видатків.

"Ми збираємося звести все це воєдино", – сказав він.

Конгресмени від Республіканської партії ставлять умовою виділення допомоги США Україні включення до цього законопроєкту фінансування заходів щодо посилення контролю на південному кордоні США.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше проти підтримки надання зброї Ізраїлю.

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