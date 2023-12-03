Решение Конгресса по помощи Украине и проблеме охраны границы будет к концу года – сенатор

Сенатор: Двухпартийная договоренность по финансированию помощи Украине вместе со средствами на безопасность границы США с Мексикой будет к концу года

Джеймс Ланкфорд (Фото - EPA)

Американские законодатели смогут достичь двухпартийного соглашения по финансированию помощи Украине в связке с выделением средств на усиление безопасности границы США с Мексикой к концу этого года. Об этом заявил главный переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд, пишет Bloomberg.

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"Мы можем сделать это к концу года", – заявил Ланкфорд в программе This Week на канале ABC News.

Хотя предыдущие законопроекты не увязывали помощь Украине и финансирование укрепления границы между США и Мексикой, Ланкфорд заявил, что на этот раз пакет будет связывать эти две статьи расходов.

"Мы собираемся свести все это воедино", — сказал он.

Конгрессмены от Республиканской партии ставят условием выделения помощи США Украине включение в этот же законопроект финансирования мер по усилению контроля на южной границе США.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

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